Ученые нашли причину внезапных сердечных приступов в любом возрасте

Исследования американских медиков показали, что многим внезапным сердечным приступам предшествуют так называемые «тихие» приступы, передает CNN.

По данным специалистов известной в США клиники Майо, среди американцев внезапный уход из жизни от сердечного приступа является главной причиной примерно половины всех смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще всего они связаны с ишемической болезнью сердца. По данным же коллег ученых из Майо, около 34% случаев внезапной связаны с более ранними сердечными приступами, которые остались незамеченными.

Последнее исследование зарубежных ученых включало анализ данных о почти шести тысячах человек из Финляндии, которые внезапно умерли от сердечного приступа в период между 1998 и 2017 годами.

Результаты вскрытия показали, то у 1322 человек были обнаружены рубцы на сердце, свидетельствовавшие о более раннем «тихом сердечном приступе».

Симптомы последнего выражаются в чувстве дискомфорта в области груди. Появляется боль, которая распространяется на руки и далее, вплоть до челюсти. Боль уходит после отдыха.

Еще один симптом — быстрая «мгновенная» усталость, спровоцированная незначительной активностью. У некоторых наблюдается одышка.

Есть также пациенты, которые сообщают о чувстве общего беспокойства перед приступом. Могут присутствовать онемение ног и рук, внезапные боли в животе, тошнота и головокружения.