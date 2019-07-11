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Ученые нашли причину внезапных сердечных приступов в любом возрасте 

Medical Note 3 часа назад
Фото: Medical Note
Исследования американских медиков показали, что многим внезапным сердечным приступам предшествуют так называемые «тихие» приступы, передает CNN.
По данным специалистов известной в США клиники Майо, среди американцев внезапный уход из жизни от сердечного приступа является главной причиной примерно половины всех смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще всего они связаны с ишемической болезнью сердца. По данным же коллег ученых из Майо, около 34% случаев внезапной связаны с более ранними сердечными приступами, которые остались незамеченными.
Последнее исследование зарубежных ученых включало анализ данных о почти шести тысячах человек из Финляндии, которые внезапно умерли от сердечного приступа в период между 1998 и 2017 годами.
Результаты вскрытия показали, то у 1322 человек были обнаружены рубцы на сердце, свидетельствовавшие о более раннем «тихом сердечном приступе».
Симптомы последнего выражаются в чувстве дискомфорта в области груди. Появляется боль, которая распространяется на руки и далее, вплоть до челюсти. Боль уходит после отдыха.
Еще один симптом — быстрая «мгновенная» усталость, спровоцированная незначительной активностью. У некоторых наблюдается одышка.
Есть также пациенты, которые сообщают о чувстве общего беспокойства перед приступом. Могут присутствовать онемение ног и рук, внезапные боли в животе, тошнота и головокружения.
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Новости , CNN
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