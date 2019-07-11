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Каковы первые признаки крымской лихорадки, которую переносят клещи? 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Крымская геморрагическая лихорадка — вирусная инфекция.
Она поражает сосудистую систему, в результате чего нарушается свертывание крови. Всё это может привести к кровотечениям — от значительных на коже и слизистых до очень серьезных, затрагивающих внутренние органы.
Вакцины от нее пока нет.
Главные переносчики — клещи. Их часто можно обнаружить на домашнем скоте, диких животных и птицах, а также — на домашних питомцах, гуляющих на природе.
Инкубационный период в среднем составляет 4-6 дней. У зараженного человека поднимается температура до 39-40 градусов. Он может чувствовать озноб, боль в мышцах и суставах, животе и пояснице, головную боль, головокружение, сухость во рту. Также может появиться рвота, покраснения лица и слизистых. Обычно через какое-то время температура спадает. Однако это — предвестник скорого начала второй волны лихорадки с кровотечениями различной тяжести. В этот период больной заразен для других.
Если вы заметили у себя или своих близких первые симптомы лихорадки, немедленно обращайтесь к врачу.
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