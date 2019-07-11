Перелом бедра в пожилом возрасте: как избежать?

Бедренная кость — самая крупная и одна из самых прочных костей в теле человека. И если в молодом возрасте ее перелом, как правило, является результатом критической нагрузки на кость, например, при падении с высоты, ДТП, то пожилым людям для такой серьезной травмы достаточно даже минимального «усилия».

На перелом бедра приходится около шести процентов случаев от всех переломов, однако у пожилых эта травма является самой частой причиной инвалидизации.

В большинстве случаев перелом бедра случается у женщин в периоде постмненопаузы — в этот период они более подвержены гормональным и метаболическим изменениям, приводящим к снижению плотности костной ткани (остеопороз и остеопения).

К предрасполагающим факторам, увеличивающих риск перелома, также относят снижение тонуса мышц, лишний вес, курение, злоупотребление алкоголем, болезни печени и почек, гипотиреоз, гиперплазию простаты у мужчин, заболевания, ограничивающие подвижность нижних конечностей и прочие.

В зависимости от локализации переломы бедренной кости разделяют на:

Переломы верхней (проксимальной) части

К ним относят переломы шейки бедра и вертельные переломы. Отдельно следует отметить переломы шейки бедра. Такая локализация наиболее «популярна» у возрастных пациентов, и особенно пациенток. Это объясняется анатомией: шейка — самая узкая часть бедренной кости, к тому же у женщин она расположена под более острым углом относительно тела кости. З Зачастую эта травма происходит под действием собственного веса, при резком переносе центра тяжести на ногу (при спотыкании). Подобный перелом довольно плохо срастается и нередко становится наиболее частой причиной инвалидности в пожилом возрасте.

Переломы средней (тела) части

Наиболее характерен для молодых людей, однако не редко встречается и у людей старшего возраста. Это очень тяжелая травма, особенно в том случае, когда происходит оскольчатый перелом со смещением отломков, сопровождающийся болевым шоком и обильной кровопотерей.

Переломы нижней (дистальной) части

Такой перелом характерен для пожилых людей, однако может возникнуть и в результате удара в область коленного сустава.

Врачи-травматологи используют более подробную классификацию по локализации переломов, она определяет особенности лечения.

Лечение переломов в пожилом возрасте — сложная задача, хирургическое лечение не всегда возможно в связи с наличием сопутствующих заболеваний. Тактику лечения подбирают индивидуально в зависимости от локализации и тяжести состояния больного.

Хирургическое лечение заключается в фиксации отломков средствами внутренней (гвоздями, пластинами, винтами) или наружной фиксации, применяется также скелетное вытяжение (постепенное вправление отломков с помощью системы грузов). У пожилых пациентов перелом шейки нередко осложняется асептическим некрозом головки бедренной кости и требует эндопротезирования тазобедренного сустава.

В связи с высоким риском осложнений, инвалидизации и тяжелой реабилитации после переломов бедренной кости такие серьезные травмы важно предупреждать.

Существует несколько простых рекомендаций, выполняя которые, можно обезопасить себя и своих родственников от переломов.

Для начала стоит побеспокоиться о профилактике падений. Место, где живет пожилой человек, следует сделать максимально комфортным для передвижения. Важно освободить проходы от препятствий (проводов, детских игрушек, низкой мебели и прочего), убедиться, что помещение достаточно освещено, а также оборудовать вспомогательные приспособления — поручни в ванной и туалете, перила.

Возможно, стоит задуматься об использовании трости. Также нужно убедиться, что обувь не скользкая и не слишком свободная, ведь именно это нередко становится причиной несчастного случая.

Если падения уже случались раньше (чаще чем раз в год), следует проконсультироваться с врачом относительно принимаемых препаратов: некоторые успокоительные и снижающие давление лекарства могут увеличивать этот риск.

Помимо профилактики падений, не стоит забывать и о коррекции предрасполагающих факторов. Необходимо своевременно проходить диспансеризацию, сдавать анализы, проверять зрение, четко следовать назначенному врачом лечению. Коррекция гормональных нарушений, прием кальция необходим большинству женщин в период постменопаузы, грамотную терапию подберет специалист.

А вообще хорошее настроение, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, лечебная гимнастика и внимательное отношение к своему организму позволят снизить риск не только переломов, но и развития множества других заболеваний.

Еще один важный аспект — благоприятная атмосфера в семье и чуткость окружающих. Они являются немаловажной частью профилактики бытового травматизма.

При подозрении на любой перелом необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Подобрать клинику и записаться к высококвалифицированному врачу помогут консьержи мобильного приложения Medical Note. Это удобно и бесплатно!