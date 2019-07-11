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Ученые из Франции рассказали, какие напитки провоцируют появление рака 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из Франции рассказали о том, что сладкие напитки могут спровоцировать онкологические заболевания.
Прийти к таким выводам им помог эксперимент. Исследователи следили за состоянием здоровья более 100 тысяч пациентов в течение пяти лет.
Благодаря эксперименту стало известно, что регулярное употребление соков, энергетиков и молочных коктейлей увеличивает риск заболевания раком на 18 процентов.
Ученые рассказали, что на тысячу человек в рамках эксперимента было зафиксировано 22 случая онкологии.
— Употребление сладких напитков связано с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса, ожирения и диабета. Мы выяснили, что они также связаны, возможно, с риском развития рака, — сообщили ученые университета Сорбонны.
Исследователи пришли к выводу, что для снижения риска появления онкологии, человеку нужно следить не только за тем сколько сладкого он ест, но и смотреть на то, как часто он пьет сладкую жидкость. Об этом пишет British Medical Journal.
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