Ученые нашли способ восстанавливать «пожилые» клетки

Исследователи из Университета в Хельсинки обнаружили, как регенеративная способность кишечного эпителия снижается, когда организм человека стареет. Регенеративный потенциал «пожилого» кишечника можно «омолодить», считают ученые. Об этом сообщил портал Medical Xpress.

По словам авторов исследования, это открытие может предложить способы облегчения связанных с возрастом желудочно-кишечных проблем, снижения побочных эффектов после лечения рака.

«Это исследование подчеркивает важность клеточных взаимодействий. Изменения внутри одной клетки привели к секреции фактора старения, на который можно воздействовать лекарственными препаратами», — заявил доцент в Университете Хельсинки Пекка Катаджисто.

Из-за вызванного возрастом снижения обновления тканей становится затруднительным дозирование многих распространенных лекарств. Ориентация на ингибитор под названием Notum может предоставить новый способ увеличить терапевтическое окно и способствовать выздоровлению среди пожилых людей.

Используя методы культивирования органоидов, ученые пришли к выводу, что плохая функция восстановления тканей стволовыми клетками в «старом» кишечнике была вызвана аберрантными сигналами от соседних клеток, известных как клетки Панета.

«Современные методы позволили нам исследовать содержание тканей на уровне отдельных клеток и выявить, какие типы клеток способствуют снижению функции тканей. Мы были удивлены, обнаружив, что даже молодые стволовые клетки теряют способность обновлять ткани, когда их размещают рядом со «старыми соседями», — рассказала Налле Пентинмикко из Хельсинкского университета.

Обычно кишечный эпителий обновляется стволовыми клетками, которые зависят от активности Wnt-сигнального пути. Окружающие клетки продуцируют молекулы, которые активируют этот путь.

Исследование показывает, что во время старения клетки Панета начинают экспрессировать секретируемый Wnt-ингибитор, называемый Notum.

Notum ферментативно инактивирует Wnt-лиганды в нише стволовых клеток, уменьшая регенеративный потенциал кишечных стволовых клеток. Однако фармакологическое ингибирование Notum омолаживало активность стволовых клеток и способствовало восстановлению старых животных после лечения химиотерапевтическим препаратом с тяжелыми побочными эффектами.