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Женщина поиграла с собакой-поводырем и умерла 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Бистон, графство Ноттингемшир, умерла от сепсиса после игры с собакой-поводырем супруга. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
72-летняя Кэрол Парсонс (Carol Parsons) играла на кухне с лабрадором по кличке Квинни (Quinney), и собака слегка поцарапала ее. Пенсионерка обработала две неглубокие царапины антисептическим кремом. Спустя несколько дней женщина пожаловалась на плохое самочувствие, и ее отвезли в больницу. Медики провели пациентке лапароскопию (диагностика внутренних органов через небольшие отверстия — прим. «Ленты.ру») и обнаружили у нее кожную инфекцию, вызванную стрептококком группы А.
Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, у Парсонс развился сепсис. Заражение крови привело к полиорганной недостаточности. 26 февраля 2019 года женщина скончалась.
Помощница следователя штата Ноттингемшира Лауринда Бауэр (Laurinda Bower) изучила медицинскую историю больной и заявила, что Квинни не мог заразить британку инфекцией. «У нее были царапины, а не следы от укусов. Эти не те бактерии, которые переносят собаки», — подчеркнула Бауэр, выразив семье свои соболезнования. Точная причина заражения остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что в английском графстве Лестершир мальчик умер от воспаления легких, поскольку врач не смог поставить ему верный диагноз. Трехлетний Кришан Сауджани (Krishan Saujani) умер от заражения крови.
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Новости , Lenta.ru
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