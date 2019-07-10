Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые научились выращивать кости, хрящи и зубы из яичной скорлупы 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
В Массачусетском университете разработали технологию использования яичной скорлупы для лечения и выращивания костной ткани и зубов. Результаты открытия опубликовал научный журнал Biomaterials Science.
Команда под руководством доцента химической инженерии, доктора Гулден Камчи-Унал изучала потенциал яичной скорлупы. Исследование показало, что смесь измельченных яичных скорлуп и геля помогает костным клеткам крыс быстрее и интенсивнее расти в лабораторном эксперименте.
Ученые смешали скорлупу с гидрогелем на основе желатина и культивировали это вещество в инкубаторе. Затем незрелые костные клетки крыс помещали в полученную смесь. В результате образовывалась новая кость, которую имплантировали обратно грызунам для проверки биосовместимости нового материала.
«Это первое исследование, которое на основе гидрогеля использует частицы яичной скорлупы для восстановления костей. Мы очень рады результатам и уже подали патент на новый материал»,
— рассказала доктор Камчи-Унал.
Ученые рассчитывают, что открытый ими метод поможет лечить людей, чьи кости повреждены от старости, болезней или травм. Такая же техника может быть использована в трансплантологии — чтобы восстановить поврежденную кость, заполнить области, где кость отсутствует, или обеспечить дополнительную поддержку во время замены сустава. Наряду с костью, тот же метод может быть использован для выращивания хряща, зубов и сухожилий.
Мир24: последние новости
Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом Сон в одной постели с кошкой чреват шизофренией В горле 65-летней китаянки обнаружили живую пиявку
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли способ стирать группу крови
Из-за опухоли мозга женщина разучилась улыбаться
Врачи развенчали мифы об онкологии
В МЧС рассказали, что делать, если укусила змея
Мужчина поверил интернет-советам и чуть не умер2
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
10:57
Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше
Наука
00:32
Россиян предупредили об опасности барефутинга
Новости
02:00
Почему немеют руки
Наука
09:33
Как найти рецепт долголетия
Наука ЗОЖ
03:18
Как проходить диспансеризацию
Новости ЗОЖ
00:24
Каких болезней опасаются иностранцы в России
Болезни и лекарства
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
02:53
В России будут лечить радиацией
Наука Новости
01:19
Ученые впервые удалили ВИЧ из организма
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение