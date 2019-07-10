Ученые научились выращивать кости, хрящи и зубы из яичной скорлупы

В Массачусетском университете разработали технологию использования яичной скорлупы для лечения и выращивания костной ткани и зубов. Результаты открытия опубликовал научный журнал Biomaterials Science.

Команда под руководством доцента химической инженерии, доктора Гулден Камчи-Унал изучала потенциал яичной скорлупы. Исследование показало, что смесь измельченных яичных скорлуп и геля помогает костным клеткам крыс быстрее и интенсивнее расти в лабораторном эксперименте.

Ученые смешали скорлупу с гидрогелем на основе желатина и культивировали это вещество в инкубаторе. Затем незрелые костные клетки крыс помещали в полученную смесь. В результате образовывалась новая кость, которую имплантировали обратно грызунам для проверки биосовместимости нового материала.

«Это первое исследование, которое на основе гидрогеля использует частицы яичной скорлупы для восстановления костей. Мы очень рады результатам и уже подали патент на новый материал»,

— рассказала доктор Камчи-Унал.

Ученые рассчитывают, что открытый ими метод поможет лечить людей, чьи кости повреждены от старости, болезней или травм. Такая же техника может быть использована в трансплантологии — чтобы восстановить поврежденную кость, заполнить области, где кость отсутствует, или обеспечить дополнительную поддержку во время замены сустава. Наряду с костью, тот же метод может быть использован для выращивания хряща, зубов и сухожилий.