Названа оптимальная частота стирки нижнего белья

Британский модельер Стелла Маккартни вместе с экспертами в области моды и гигиены определили оптимальную частоту стирки нижнего белья. Их рекомендации приводит Daily Mail.

Все специалисты сошлись во мнении, что трусы необходимо стирать каждый день из-за постоянного контакта с областью паха, где скапливаются стафилококковые бактерии. По словам микробиолога из британского Университета Де Монтфорт доктора Кати Лэйард (Katie Laird), сами по себе живущие в организме бактерии безвредны, однако из-за них кожа может покрыться фурункулами. Попадая в кровь через маленький порез, они могут спровоцировать развитие стафилоккоковой инфекции.

«Мое исследование показало, что некоторые микроорганизмы способны выжить при 40-градусной стирке. Поэтому, если вы работаете в больнице, детском саду или ветеринарной клинике, где ухаживаете за больными людьми, детьми или животными, я бы порекомендовала стирать одежду при температуре 60 градусов. Но для трусов, в принципе, достаточно и 40 градусов», — прокомментировала доктор Лэйард.

Микробиолог также порекомендовала женщинам менять бюстгальтер каждый день. По ее словам, в подмышечных впадинах из-за скапливающегося пота также присутствует золотистый сафилококк. Однако она считает, что ежедневная стирка белья — это скорее вопрос личной гигиены, а не профилактика заболеваний.

Другой эксперт — доктор Лиза Акерли — утверждает, что не существует конкретного правила по стирке бюстгальтера, поэтому делать это можно реже: все зависит от погоды и от того, как часто женщина потеет.

В апреле марка Levi’s дала рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. По словам специалистов, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц. «Деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию», — объяснили они.