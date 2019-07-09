Жительница Канады родила близнецов с разным цветом кожи

Пара родом из Африки. Супруги 8 лет безуспешно пытались завести детей, поэтому решились сделать ЭКО. В 2016 году попытка оказалась успешной, пишет 7sisters.ru.

Врачи обрадовали молодую семью, сказав, что у них появятся близнецы — девочка и мальчик. Однако беременность протекала нелегко: один плод значительно отставал в развитии от другого. В результате врачи решили на 37 неделе сделать кесарево сечение, чтобы спасти малышей.

Операция завершилась благополучно, и младенцы выжили. Но никто не ожидал, что дети будут с разным цветом кожи. Мальчик Камси родился темнокожим, а вот девочка Качи от природы имеет белую кожу и светлые волосы.

После родов Джудит не могла поверить, что Качи — ее дочь. Ведь у родителей темный цвет кожи.

Медики объясняют, что у девочки альбинизм — патология, при которой отсутствует пигмент, придающий коже, волосам и глазам цвет. Заболевание является наследственным.

На благополучии семьи рождение особенного ребенка никак не сказалось. Сегодня детям уже 3 года, они здоровы и счастливы.