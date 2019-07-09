Россиян предупредили об опасности барефутинга

Депздрав предупредил любителей барефутинга об ожогах от раскаленного асфальта, инфекциях и травмах

Набирающий популярность у жителей столицы барефутинг — ходьба босиком — грозит серьезными травмами, ожогами от раскаленного асфальта и инфекциями. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

«Любители ходить босиком в городе рискуют получить не только травмы от различного мусора и осколков стекла, но и получить ожоги от раскаленного асфальта летом. В людском потоке вам элементарно может кто-то наступить на ногу, не защищенную обувью. Особую опасность представляют прогулки босиком для диабетиков. Дело в том, что раны, возникающие у таких больных на нижних конечностях, очень сложно залечиваются. Отдельная тема — это опасность заразиться инфекцией, ведь улицы никто не дезинфицирует. Кроме того, во время дождей на дороги могут попасть сточные воды. Поэтому увлечение ходить босиком по городу несет 100-процентный вред, нежели пользу. Думаю, что те, кто ходят босыми по городу, подвержены какому-то модному для них течению, но, на мой взгляд, опасному», — сказал А. Тяжельников.

Однако он отметил, что ходьба босиком по чистой траве или морскому песку наоборот — полезна для здоровья.

«В то же время очень полезно ходить босиком по морскому и речному песку, по траве. Во-первых, вы тренируете мышцы ступней, во-вторых, происходит стимуляция нервных окончаний, а также сосудов, что хорошо для укрепления общего здоровья. Ходите на здоровье босиком, если вы точно уверенны, что песок на пляже чистый, и вы не получите травму, наступив на осколок стекла или другой острый предмет. То же самое можно говорить о траве. Проявляйте осторожность на лесных участках, где есть опасность укуса насекомых или змей», — подчеркнул А. Тяжельников.