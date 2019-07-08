Прогулка по пляжу закончилась для женщины трагедией

Трагическая случайность унесла жизнь американки Линн Флеминг об этом сообщает lenta.ru. Девушка поскользнулась гуляя по мелководью, а когда вышла из воды увидела небольшой порез и шишку, которым не придала особого значения.

Через несколько дней рана не только не заживала, но и продолжала кровоточить. Девушка решила обратиться к врачу, ей выписали антибиотик и поставили прививку от столбняка.

На следующий день девушку обнаружили без сознания и доставили в больницу, где ей поставили диагноз некротический фасциит. Это заболевание вызывают бактерии, которые питаются плотью. Врачи провели несколько операций пытаясь спасти зараженную ногу, но девушка скончалась от сепсиса и двух инсультов.

Некротический фасциит вызывают некоторые бактерии, которые питаются плотью. Ежегодно в США регистрируется от 500 до 1500 случаев заражения.

​Людям с открытыми ранами рекомендуют избегать открытые водоемы и даже джакузи и бассейны. Если же после купания вы обнаружили на себе мелкие царапины, то их следует немедленно промыть, обработать перекисью и перевязать.