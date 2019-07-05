Жир — это рак: ученые бьют тревогу

По данным некоммерческой организации Cancer Research UK, ожирение в Британии является причиной большего числа случаев возникновения четырех распространенных видов рака, чем курение.

Среди многочисленных видов заболевания рак кишечника, печени, почек и яичников являются одними из самых распространенных. Именно эти виды рака, по данным CRUK, более часто бывают вызваны не курением, а избыточным весом.

В исследовании приводится статистика по Великобритании. Кишечник — более 40 тысяч случаев в год, из них почти 5 тысяч от ожирения, менее 3 тысяч от курения; почки — 13 тысяч в год, ожирение почти 3 тысячи, курение чуть больше полутора тысяч; аналогично по печени и яичникам.

Можно ли констатировать, что избыточный вес становится опаснее с точки зрения повышения риска возникновения рака, чем потребление табака? Ситуацию комментирует начальник отделения гематологии и онкологии клинической больницы № 1 «Медси» Алексей Федоров

Алексей Федоров начальник отделения гематологии и онкологии клинической больницы № 1 «Медси» «Большие популяционные исследования, которые действительно говорили бы о том, что именно это обстоятельство, а не что-то другое является причиной рака, не проводились. Это какие-то такие отдельные ниши в исследованиях, может быть. Если честно, избыточным весом страдает большое количество процентов населения, а онкологическими заболеваниями заболевает очень маленькая часть, такие тоже есть нюансы. В принципе, вообще избыточный вес, наверное, является каким-то предрасполагающим фактором для многих болезней. Говорить уверенно, что именно так, что онкология является у ожирения каким-то таким главным последствием, наверное, слишком опрометчиво».

В CRUK подчеркивают, что не называют избыточный вес более канцерогенным, чем табак. В конце концов, в Великобритании вдвое больше людей с ожирением — около 30% — чем курящих. Кроме того, курение провоцирует в первую очередь рак легких и дыхательных путей, хотя отнюдь не только эти виды заболевания.

Тем не менее связь ожирения и повышенного риска развития рака давно доказана. Организация CRUK даже выставила на станции в пригороде Ливерпуля билборд с пачками сигарет, на которых различными типографскими стилями написано слово «Ожирение», как будто это название бренда.

Может быть, тогда следует начать маркировать упаковку фастфуда надписями « Минздрав предупреждает…», а шоколадки в магазинах хранить в закрытых стендах? Рассуждает диетолог, научный редактор журнала «Худеем правильно», доктор медицинских наук Михаил Гинзбург

Михаил Гинзбург диетолог, научный редактор журнала «Худеем правильно», доктор медицинских наук «Первое, очень мощная должна быть социальная реклама. Второй момент: я бы убрал индивидуальную упаковку продуктов, которые скорее способствует развитию рака. Например, богатое трансжирами печенье типа овсяного, мы их все знаем и все едим. Очень часто идет конкуренция упаковок, то есть покупают не то, что полезно, а то, что ярче выглядит. Я бы убрал индивидуальную упаковку. Возможно, вы правы, лекарства же призваны лечить, но мы там пишем все побочные эффекты. Пускай еда призвана насыщать, но при известном количестве жира или трансжиров, насыщенных жиров, то есть продуктов, наиболее рискованных в плане онкозаболеваний, я бы подписал, как на пачке сигарет: „Внимание, избыточное потребление того-то и того-то приводит к раку в следующих локализациях“.

Менее радикальный подход к борьбе с ожирением подразумевает введение налогов на так называемую HFSS-пищу — продукты с повышенным содержанием жира, сахара и соли. В Великобритании уже сейчас действует подобный налог, но Борис Джонсон , фаворит гонки за пост нового премьер-министра, намекнул накануне, что норму можно и пересмотреть.