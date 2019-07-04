Медик рассказал, почему опасно спать рядом с кошкой

Эксперты сообщили, что кошки могут представлять для своих владельцев опасность. Чрезмерное проявление любви к животному может грозить серьезными осложнениями для здоровья.

Наибольшей опасности подвержены те люди, которые разрешают своим кошкам спать с ними в одной постели.

— Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии, — рассказал доктор, ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин . Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Ранее столичные ветеринары составили список рекомендаций по уходу за собаками. В первую очередь владельцам стоит обратить внимание на здоровье питомцев.