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Состав подключичного лекарства вызвал сомнения у пользователей Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус"
В интернете бурно обсуждают компоненты, входящие в состав популярного гомеопатического средства. В социальной сети Facebook на своей стене один из пользователей опубликовал пост с фотографией состава препарата "Киндинорм". Он обратил внимание на содержание компонентов:
Соцсети
На вкладыше с информацией указано, что вспомогательным компонентом "Киндинорма" на 100 грамм является 100 грамм сахарозы.
Автор поста Михаил Пискунов подписал снимок:
"… большинство людей здравомыслящих понимают: если в 100 граммах вещества содержится 100 граммов сахарозы, то всё это вещество и есть сахароза!"
Он добавил, что в среднем цена в аптеке за упаковку этого гомеопатического средства колеблется в районе 500 рублей. :
"По такой цене хитрые люди продают сахар",
— отметил Пискунов.
Новости , Болезни и лекарства
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