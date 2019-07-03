Состав подключичного лекарства вызвал сомнения у пользователей Сети

В интернете бурно обсуждают компоненты, входящие в состав популярного гомеопатического средства. В социальной сети Facebook на своей стене один из пользователей опубликовал пост с фотографией состава препарата "Киндинорм". Он обратил внимание на содержание компонентов:

Соцсети

На вкладыше с информацией указано, что вспомогательным компонентом "Киндинорма" на 100 грамм является 100 грамм сахарозы.

Автор поста Михаил Пискунов подписал снимок:

"… большинство людей здравомыслящих понимают: если в 100 граммах вещества содержится 100 граммов сахарозы, то всё это вещество и есть сахароза!"

Он добавил, что в среднем цена в аптеке за упаковку этого гомеопатического средства колеблется в районе 500 рублей. :

"По такой цене хитрые люди продают сахар",

— отметил Пискунов.