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Минздрав назвал три главные причины смерти россиянок 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
В Министерстве здравоохранения России перечислили наиболее частые причины смерти женщин в России.
Выяснилось, что почти каждая четвертая трудоспособная россиянка (23,8 процента) умирает из-за злокачественных новообразований. В 22,9 процента случаев летальным исходом оборачиваются заболевания системы кровообращения. К преждевременной кончине также приводят внешние обстоятельства (19,2 процента).
Коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста в России составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста. Данные приведены за 2017 год.
Больше всего россиянок гибнет в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области. Меньше всего — в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Об этом пишет «Российская газета».
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Новости , Видео , Минздрав РФ , "Российская газета"
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