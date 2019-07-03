Минздрав назвал три главные причины смерти россиянок

Министерстве здравоохранения России перечислили наиболее частые причины смерти женщин в России.

Выяснилось, что почти каждая четвертая трудоспособная россиянка (23,8 процента) умирает из-за злокачественных новообразований. В 22,9 процента случаев летальным исходом оборачиваются заболевания системы кровообращения. К преждевременной кончине также приводят внешние обстоятельства (19,2 процента).

Коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста в России составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста. Данные приведены за 2017 год.

Больше всего россиянок гибнет в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области. Меньше всего — в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Об этом пишет «Российская газета».