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Раскрыто появление особо опасного вируса 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бразильские ученые установили происхождение вируса, вызвавшего худшую эпидемию желтой лихорадки в стране за последние 40 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи провели молекулярный анализ вирусов, выделенных из клеток мертвых обезьян и комаров. Ученые выяснили, что штамм, вызвавший эпидемию, впервые возник в штате Пара на севере Бразилии в 1980 году. Зараженные приматы распространились по всей Амазонке, пока не достигли Венесуэлы и Суринама. С 2000 года обезьяны, заражая людей, перенесли инфекцию в регионы на западе и юго-востоке Бразилии и, наконец, в штат Сан-Паулу в 2013 году. В 2016 году были зафиксированы первые случаи смерти от желтой лихорадки.
По данным Министерства здравоохранения Бразилии, с середины 2016 года, когда продолжительная эпидемия желтой лихорадки только началась, было подтверждено 2245 случаев заболевания и 764 случая смерти. Вирус переносится с зараженных обезьян в организм людей через укусы желтолихорадочных комаров Aedes aegypti. В тропиках люди являются случайными хозяевами инфекционного агента, а в городской среде — основными.
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