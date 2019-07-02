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В мире появился неизвестный смертельный вирус 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Причины появления неизвестного смертельного вируса, которым заразились уже несколько человек, пытаются найти в Боливии. Об этом пишет La Razon.
По словам министра здравоохранения Боливии Габриэлы Монтаньо, уже зарегистрирован один случай смерти — это врач из провинции Каранави.
Сейчас под наблюдением три пациентки, у которых может возникнуть этот вирус. Отмечается, что две из них контактировали с двумя врачами, которые заразились от скончавшегося. У них были исключены вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа.
Для укрепления медицинской команды боливийских специалистов в страну прибыл специалист по инфектологии из Бразилии. Также, по словам Монтаньо, Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) было предложено сотрудничать с двумя другими врачами.
Ранее неизвестный вирус поразил редкий вид кенгуру в Австралии.
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