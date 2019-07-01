Ванга назвала год, когда Землю охватит эпидемия «мгновенной старости»

Провидица Ванга назвала год, в который планету Земля охватит эпидемия «мгновенной старости». По ее словам, страшная дата ожидает человечество через 80 лет.

Ванга заявила, что 2088 году людей начнет поражать неизвестный ныне недуг. Все — от ребенка до взрослого — станут вмиг похожими на глубоких стариков.

Как передает провидица, хворь поразит иммунную систему человека. После этого, как цитирует Вангу портал «Экономические новости», организм просто не сможет бороться с заболеваниями.

Однако провидица успокаивает человечество, говоря, что переживать не стоит. Дело в том, что медицинские специалисты к тому времени уже создадут специальные лекарства и смогут лечить загадочную болезнь будущего.

Читайте также: Стали известны знаки зодиака, которым Ванга пророчила тяжелую судьбу