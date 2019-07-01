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Ванга назвала год, когда Землю охватит эпидемия «мгновенной старости» 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Провидица Ванга назвала год, в который планету Земля охватит эпидемия «мгновенной старости». По ее словам, страшная дата ожидает человечество через 80 лет.
Ванга заявила, что 2088 году людей начнет поражать неизвестный ныне недуг. Все — от ребенка до взрослого — станут вмиг похожими на глубоких стариков.
Как передает провидица, хворь поразит иммунную систему человека. После этого, как цитирует Вангу портал «Экономические новости», организм просто не сможет бороться с заболеваниями.
Однако провидица успокаивает человечество, говоря, что переживать не стоит. Дело в том, что медицинские специалисты к тому времени уже создадут специальные лекарства и смогут лечить загадочную болезнь будущего.
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