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Врачи напугали обильно потеющих людей 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
В Великобритании врачи предупредили, что причиной повышенной потливости во время сна не всегда является жаркая погода. В некоторых случаях организм таким образом может демонстрировать симптомы онкологии.
По словам врачей, в некоторых случаях иммунитет человека борется с раковыми образованиями, что приводит к повышенному потоотделению, передаёт inforeactor.ru. Специалисты призывают в случае обнаружения неприятного симптома обратиться за консультацией к медработникам, чтобы выявить возможную болезнь на ранней стадии. Они отметили, что не только онкология, но также реакция на некоторые лекарства или менопауза могут давать такую реакцию организма, однако точный диагноз врачи смогут поставить после ряда анализов.
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