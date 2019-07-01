Столичные врачи спасли пациентку с разрывом гигантской аневризмы

Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева провели операцию женщине с разрывом гигантской аневризмы сонной артерии и кровоизлиянием в мозг, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.

45-летнюю пациентку доставили в региональный центр ГКБ имени Иноземцева с головокружениями, тошнотой и рвотой. После обследования врачи обнаружили разрыв гигантской мешотчатой аневризмы сонной артерии (размером с детский шарик-попрыгунчик) и кровоизлияние в мозг. Из-за большого риска повторного кровоизлияния, которое могло привести к летальному исходу, медики решили провести экстренную операцию.

— Была экстренно сформирована операционная бригада опытных специалистов. Из-за гигантского размера, сложной локализации и формы аневризмы, а также из-за отека мозга, вызванного уже случившимся кровоизлиянием, вмешательство было очень затруднено. Стараниями хирургов удалось провести клипирование аневризмы и полностью выключить ее из кровотока — данные ангиографии подтвердили успешное проведение операции, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас врачи проводят комплексную терапию, отмечена положительная динамика и восстановление сознания пациентки. По прогнозам специалистов, женщина в скором времени сможет вернуться к обычной жизни.