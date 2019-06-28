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Когда российские лекарства заместят импортные 

Рамблер 1 час назад
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2023 году лекарства для паллиативной помощи будут полностью производиться в России. Сильнейшие обезболивающие препараты сегодня нужны примерно 300 00о, но врачи не всегда выписывают пациентам медикаменты, содержащие наркотики, из опасений попасть под статью. Закон о паллиативной помощи, принятый весной, разъяснил некоторые положения, но всё ещё требует доработки. Тем не менее, сильнодействующие препараты отечественного производства уже начали замещать импортные.
Новости , Болезни и лекарства , Видео , Татьяна Голикова
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