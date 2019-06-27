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У жителя Великобритании выявили рак, который оказался проглоченной игрушкой 

Yellmed 53 минуты назад
Фото: Yellmed
Более 40 лет назад британец, будучи ребенком, играл с конструктором, подаренным в честь дня рождения. Но одна из мелких деталей игрушки при вдохе случайно попала в легкое. Все это время мужчина не ощущал никакого дискомфорта от присутствия в организме инородного тела. Так было до тех пор, пока не начались приступы кашля. Об этом сообщает medpulse.ru.
Кашель не проходил на протяжении длительного времени, поэтому мужчина решил обратиться к врачу. Специалисты после обследования обнаружили пневмонию и уплотнение в правом легком. Компьютерная томография и бронхоскопия показали, что у британца рак, а значит, потребуется операция по удалению опухоли. К счастью, в результате более углубленного изучения проблемы выяснилось: за онкологию приняли обычную игрушку.
Хирурги объяснили, что им часто приходится лечить пациентов, в организме которых обнаружены инородные предметы. Как правило, в зоне риска находятся дети: в процессе игры мелкие детали могут попасть в дыхательные пути. В 1 — 5 процентах случаев эти детали обнаруживают не сразу. Медицине известно лишь 3 случая, когда инородное тело задерживалось в организме на несколько десятков лет.
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