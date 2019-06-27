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Как понять, что человек употребляет наркотики 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Нарколог рассказала «АиФ-Юг» о признаках употребления психотропных веществ и о тех, кто находится в зоне риска.
«Прием психоактивных веществ отражается на всех по-разному, — объясняет заместитель главврача Краевого наркодиспансера Галина Юсифова-Антонова. — Одни становятся вялыми и заторможенными, иногда переходят в поверхностный сон, легко прерываемый извне. Мимика при этом у них «бедная», речь замедленная и неразборчивая, движения лишены координации».
У других напротив, повышается настроение, появляется беспричинная радость, смешливость, двигательная расторможенность. Речь быстрая, многословная, иногда прерывается приступами смеха. Выражается озлобленность, агрессия, раздражительность по незначительному поводу.
Внешние признаки: покраснение или бледность кожных покровов, «лихорадочный блеск» или «мутность» глаз, резкое расширение либо сужение зрачков.
Если человек принимает психотропные вещества постоянно, он не сможет решить простые математические задачи.
Наиболее частые причины наркотизации подростков: любопытство, подражание или подчинение кому-либо, стремление к нахождению своего места в группе, иногда — протест. Это происходит при отсутствии подлинных, эмоционально богатых интересов, духовных ценностей, навыков в организации досуга, четких позитивных социальных установок.
Ребенок в группе риска если у него:
  • низкая устойчивость к психическим перегрузкам, стрессам
  • сниженная приспособляемость к новым, сложным ситуациям и конфликтам
  • выраженная напряженность, неуверенность в себе, низкая самооценка, трудности в общении
  • импульсивность со стремлением к получению удовольствия как можно быстрее и любым путем
  • психическая и социальная незрелость, инфантильность, постоянная избыточная зависимость от других, подчиняемость.
Если вы замечаете такие признаки у себя или своего ребенка, обратитесь к психологу или наркологу. Стать зависимыми от психоактивных веществ люди рискуют тогда, когда у них нет других четких жизненных позиций и целей. Нужно заполнять душевную пустоту стремлениями к ценностям, чтобы избежать соблазна искусственных эмоций». ⠀
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