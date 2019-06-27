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Ученые нашли способ остановить старение 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые рассказали о том, как можно остановить старение. Причины, которые вызывают старение иммунной системы человека, назвали специалисты из Австралии.
По словам ученых из Университета Монаша, уменьшение выработки особых белков BMP4 снижает функции стволовых клеток в составе тимуса. А именно в ней происходит процесс выработки Т-лимфоцитов, которые ведут борьбу с инфекциями в организме.
Также специалисты добавили, что пик активности вилочковой железы приходится на детский возраст, а со временем ее деятельность угасает. В следствие чего, тимус производит все меньше Т-клеток, иммунная система работает все хуже, и человек начинает чаще болеть, пишет «Утро.ру».
Медики отметили, что им удалось впервые описать механизм, который лежит в основе замедления иммунитета. А это приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям, старению и смерти. В связи с этим, появилась возможности разработать пути улучшения состояния вилочковой железы и замедлить процессы старения.
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Новости , Ytro.ru
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