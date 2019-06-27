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Врачи 3 года не лечили у девочки рак, уверяя, что она здорова 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Оказалось, медики раз за разом неправильно интерпретировали анализы ребенка. А рак тем временем вошел в четвертую стадию.
В первый раз диагноз «нейробластома» маленькой Элли поставили, когда ей было всего 11 месяцев. Нейробластома — это разновидность рака, которая атакует вегетативную нервную систему. Характерна она именно для раннего детского возраста.
«Я была абсолютно опустошена. Ведь Элли еще такая крошечная, а ей уже предстоит биться за жизнь», — рассказывает Андреа, мама девочки.
У Элли были поражены нервные клетки в области шеи. После всех анализов врачи заверили маму малышки, что шансы на полное излечение довольно высоки. Сделали операцию, Элли прошла необходимую терапию. И спустя три месяца торжественно объявили, что малышка абсолютно здорова.
Спустя три месяца мама привезла дочку на плановый осмотр — раз уж девочка оказалась в группе риска, ей теперь придется всегда быть под наблюдением. На МРТ оказалось, что есть какие-то странные пятна в области позвоночника. Но медики заверили встревоженную мать, что это просто гемангиомы — доброкачественное образование, скопление кровяных клеток.
«Меня клятвенно заверили, что это не нейробластома», — вспоминает Андреа.
Что ж, врачам виднее. Раз уж у Элли все в порядке — нет повода не радоваться. Но «гемангиомы» с годами не рассасывались. В конце концов, чтобы успокоить маму, которая понемногу впадала в панику, Элли провели серию тестов. Оказалось, что целых три года результаты МРТ интерпретировали неправильно. У Элли был рак, который распространился по телу и уже перешел в четвертую, критическую стадию. Девочке на тот момент исполнилось четыре годика.
«Опухоли были на позвоночнике, в области головы, в бедре. Если в первый раз врачи давали 95 процентов гарантии, что Элли выздоровеет, то сейчас прогнозы были очень осторожными», — рассказала Андреа Daily Mail.
Девочке потребовалось пройти шесть сеансов химиотерапии в больнице Миннесоты. Потом ее перевели в онкологический центр в Нью-Йорке. Там она прошла протонную и иммунотерапию, стала участницей клинической программы, в ходе которой тестируют вакцину против нейробластомы, которая, как надеются ученые, поможет предотвратить рецидив. Сейчас рака у Элли нет, но она все еще под наблюдением врачей, чтобы точно убедиться — девочке ничего не угрожает.
«Слушайте свое сердце, опирайтесь на интуицию, — советует Андреа всем родителям. — Если бы я слушалась во всем врачей, не сомневалась в их словах, кто знает, чем бы все закончилось. Всегда нужно второе мнение, если вы сомневаетесь в диагнозе».
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