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Смерть «Джека Восьмеркина» могли ускорить лекарства из секретной лаборатории 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В «Прямом эфире» женщины, которых в разные годы сводила судьба с известным по фильму «Джек Восьмеркин — „американец“ Александром Кузнецовым, рассказали о последних встречах с актером, болезни и нетрадиционных попытках ее победить.
Александра Кузнецова не стало 6 июня. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 59 лет.
Последняя любовь актера Мария Станко открыто обвинила в смерти Александра некую тайную лабораторию в Дубне, которая якобы испытывала на нем новое лекарство от рака, а бывших жен Юлию Рутберг и Кристину Татаренкову в том, что их не было рядом, когда Кузнецов умирал.
Более того: она вспоминает о СМС „с проклятьем“, которое Кристина отправила Александру после расставания и считает, что после этого сообщения ему стало хуже.
Татаренкова подобные обвинения опровергает. Кристина жила в незарегистрированном союзе с актером семь с половиной лет и была рядом, когда Александр впервые узнал о страшном диагнозе.
Однако когда началась ремиссия, они расстались. „Просто потому, что людские пути иногда расходятся“, — говорит Татаренкова. При этом она добавляет, что в тот момент Александр верил, что худшее позади.
Комментируют близкие актера и его веру в то, что в борьбе с болезнью ему поможет нетрадиционная медицина.
К ней Кузнецов обратился после двух операций и изнуряющего курса лучевой терапии. Отказавшись от помощи обычных врачей, он поехал в Бразилию — к целителю, известному как Джон от Бога.
Актер практиковал купание в священном водопаде и употреблял пилюли райского цветка. Александр уверял, что это помогало ему чувствовать себя лучше.
Пришли в студию и первая жена Александра Людмила Собко с сыном. Даниил рассказал, что не пытался повлиять на решения отца в плане нетрадиционного лечения, но ездил с ним в Китай и был рядом, когда Кузнецова в последний раз забирала скорая.
Что еще рассказывают женщины, близко знавшие актера, и его сын? Действительно ли все его бросили перед смертью, как уверяет Мария Станко?
Где с ней познакомился актер, уже будучи смертельно больным, и какими методами она пыталась облегчить страдания Александра? Действительно ли „секретная лаборатория“ в Дубне испытывала на актере лекарства? Помогла ли нетрадиционная медицина продлить жизнь „Джека Восьмеркина“, или, наоборот, ускорила уход актера из жизни?
О последних годах и месяцах жизни Александра Кузнецова, когда он уже боролся со страшным недугом, в программе »Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
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