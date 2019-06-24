Исследователи развеяли три мифа о здоровом сне

Ученые из Лондона провели исследование, в ходе которого рассмотрели множество научных работ, посвященных здоровому сну и связанными с этим проблемами.

В результате специалисты полностью опровергли один из мифов о том, что человеку достаточно пяти часов, чтобы выспаться. По словам ученых, следует спать минимум по семь-восемь часов в сутки. Также неверно и то, что полезно несколько раз за день спать по полчаса.

Кроме того, среди популярных мифов о сне, оказалось утверждение, что храп — это нормально. Исследователи утверждают, что храп может быть сигналом серьезных заболеваний.

На третьем месте по популярности был миф о том, что после принятия спиртного легче заснуть. По словам ученых, в состоянии алкогольного опьянения не получится погрузиться в глубокий сон, сообщает «Медицина 2.0».