Россиян предупредили об опасности фруктов

Россиянам, страдающим аллергией на пыльцу, следует избегать яблок и груш, а также фруктов с косточками, передает РИА "Новости".

Об опасности фруктов, вызывающих "оральный синдром", сообщила заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы N52 Елена Бобрикова.

Она пояснила, что перекрестная аллергия — это синдром, при котором организм "путает" разные по качеству продукты, реагируя​ на них одинаково.

Отмечается, что самая распространенная группа перекрестных аллергенов — "береза — яблоко и другие косточковые".

Указанные фрукты могут вызвать зуд в полости рта, отек языка и гортани.

Кроме того, наиболее высокоаллергенными продуктами являются экзотические овощи и фрукты.