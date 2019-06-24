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Россиян предупредили об опасности фруктов 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянам, страдающим аллергией на пыльцу, следует избегать яблок и груш, а также фруктов с косточками, передает РИА "Новости".
Об опасности фруктов, вызывающих "оральный синдром", сообщила заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы N52 Елена Бобрикова.
Она пояснила, что перекрестная аллергия — это синдром, при котором организм "путает" разные по качеству продукты, реагируя​ на них одинаково.
Отмечается, что самая распространенная группа перекрестных аллергенов — "береза — яблоко и другие косточковые".
Указанные фрукты могут вызвать зуд в полости рта, отек языка и гортани.
Кроме того, наиболее высокоаллергенными продуктами являются экзотические овощи и фрукты.
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