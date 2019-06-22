Врачи рассказали, как диагностировать цирроз печени по глазам

Врачи сообщили, что ряд заболеваний можно диагностировать просто взглянув человеку в глаза.

Эксперты рассказывают, что о циррозе печени говорят желтые пятна на глазах. Медики порой даже шутят: «По глазам видно, что цирроз». Кроме того, на заболевания печени указывают и морщины у глаз в виде «гусиных лапок» в достаточно юном возрасте. Они могут указывать и на то, что проблемы с печенью начнутся позже: ведь многие заболевания этого органа передаются по наследству.

Впрочем, цирроз печени — не единственное заболевание, которое можно увидеть в глазах. Например, темные круги под глазами могут говорить об избытке бактерий в кишечнике, или об обезвоживании, пишет информационное агентство «Версия».