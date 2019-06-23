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Ученые опровергли восемь мифов о депрессии 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты опровергли восемь распространенных и весьма опасных мифов о депрессии.
На первом месте заблуждение о том, что депрессия является проявлением жалости к себе. Эксперты напоминают, что депрессия — это болезнь, и больной часто просто не может изменить свое состояние.
Вторым мифом является утверждение, что депрессия — надуманная болезнь. Ученые провели ряд исследований и с уверенностью заявляют, что депрессия — настоящее серьезное заболевание, представляющее угрозу для жизни и здоровья.
Не является правдой и то, что депрессию лечат только таблетками. Часто помогает именно психологическое вмешательство. А еще не стоит советовать людям в состоянии депрессии забыться в работе — это не всегда помогает.
Мифом является и то, что люди в депрессии льют много слез. Иногда больные просто замыкаются в себе, и переживают болезнь молча.
Еще два заблуждения, схожих между собой, состоят в привязке депрессии к возрасту. Многие считают, что депрессия — удел стариков, а кто-то, что это подростки вечно недовольны своей жизнью. Оба утверждения ошибочны, говорят ученые, и депрессия может настигнуть в любом возрасте.
И последним мифом является уверенность в том, что депрессия не лечится. Эксперты сообщают, что в одном из исследований удалось избавить от депрессии около 70 процентов участников, сообщает Рlanet Тoday.
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