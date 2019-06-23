На Урале женщине при операции проткнули органы

Жена майора МЧС Алексея Земцова из Каменска-Уральского скончалась от перитонита по вине врачей — во время плановой операции по удалению желчного пузыря в городской больнице ей проткнули органы. Женщина умерла в Свердловской областной больнице, где ее пытались спасти врачи.

Алексей Земцов — майор, он занимает один из руководящих постов в МЧС Каменска-Уральского. Рассказывая про свою жену Светлану, которая умерла после простой операции в городской больнице Каменска-Уральского, мужчина не может сдержать слез.

В начале марта 2016 года Светлану увезли на «скорой» с сильными болями в животе. У женщины нашли камни в желчном пузыре — в таких случаях желчный пузырь удаляют. Операцию провели на следующий день.

Никто особо не переживал, так как операция эта несложная. Несколько лет назад подобную операции делали и Алексею. Правда, его оперировали в Санкт-Петербурге. Все делали современными методами, через маленькие проколы, через день мужчина уже гулял по Питеру. Его супругу должны были прооперировать так же, с помощью лапароскопии, — пишет Е1.

По просьбе Алексея Светлану оперировал самый опытный врач больницы — завотделением в городской больнице № 2. Однако на следующий день после операции у женщины поднялась температура, на что врачи сказали, что организм может так реагировать на вмешательство.

На второй день Светлана уже просто не могла встать с кровати от боли. Тогда врачи предположили, что у нее слабый болевой порог, и ей нужно потерпеть.

Алексей пришел с утра навестить жену. Ее соседка по палате рассказала, что ночью женщине было очень плохо из-за сильных приступов боли. Соседка попросила медсестру помочь ей, но та начала ругаться — мол, что, до утра нельзя потерпеть. Потом женщине все-таки измерили давление, оказалось, что оно низкое. Медсестра дала женщине таблетку, но перепутала — дала, наоборот — от высокого давления. Светлана упала в обморок.

Весь день Алексей пытался найти врача в отделении — до 6 вечера он ни разу не заходил в палату к Светлане. Когда мужчина нашел его и попросил сделать хоть что-нибудь, тот ему ответил: в пожарке у себя командуй.

«Жена все тает и тает у меня на глазах, я уже кричать, истерить начал. Наконец, вызвали анестезиолога. Она посмотрела, и жену увезли в реанимацию», — вспоминает Алексей.

После операции у Светланы начался перитонит. Через открытый разрез ей прочистили брюшную полость и оставили в реанимации. Алексей навещал жену каждый день: возил пеленки и лекарства.

А как-то врач сказал ему, что есть чудо-лекарство, антибиотик «Тигацил». Если достать его и дать женщине, то она выживет. Лекарство знакомые Алексея доставали в Москве — стоило оно 47 тыс. рублей. Деньги на него помогли собрать коллеги по работе. После него в течение двух дней Светлана действительно чувствовала себя лучше, а потом ей снова стало плохо.

Спустя полторы недели женщину перевезли в Свердловскую областную больницу, но было уже слишком поздно. Ей уже не помогали ни ежедневные чистки, ни супер-антибиотик «Тигацил». Светлана скончалась.

В Екатеринбурге врачи объяснили Алексею, что при перитоните чистку брюшной полости нужно было проводить сразу же, при первых симптомах. И не раз в два-три дня, а каждый день. А еще Алексей узнал, что в каменской больнице жене повредили кишечник, но тогда врачи об этом ничего не сказали.

Эксперты установили между действиями врачей Каменска-Уральского и смертью Светланы прямую причинно-следственную связь. Во время операции ей повредили желчные протоки, в результате чего желчь начала поступать в полость живота. Когда такое случается, стремительно развивается желчный перитонит. Пациенту нужно срочно оказать помощь.

Если бы врачи в Каменске-Уральском вовремя обратили внимание на то, что женщине плохо, если бы вовремя проводили ежедневный врачебный обход и, наконец, вовремя отвезли ее в Екатеринбург, Светлана могла остаться жива.

В отношении хирурга, оперировавшего женщину, СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей». Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы несколько месяцев готовили заключение о причинах смерти Светланы, расследование уголовного дела продолжается.

Алексей остался с двумя детьми. Старшая дочка тогда была еще студенткой. Младшей было 15 лет. Алексей подал гражданский иск в суд о возмещении морального ущерба. Семья погибшей требует с больницы компенсацию в размере 2 млн рублей.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что в Нижних Сергах 22-летняя девушка скончалась после родов — врачи вывернули ей женские органы наизнанку. А в Первоуральске девушка умерла в больнице из-за того, что врачи вовремя не смогли диагностировать у нее аппендицит.