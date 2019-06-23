Мигрень, инфекция и еще 3 причины, почему может болеть голова

С больной головой сталкивался хоть раз в своей жизни, пожалуй, каждый. Однако мало кто стремится разобраться в причинах, а просто успокаивают боль обезболивающими. Редакция WMJ.ru собрала краткий гид по самым популярным причинам головных болей. Подробности — в нашем материале!

Мигрень

Мигрень достаточно часто путают с другими проявлениями головной боли, и это понятно: мигрень сопровождается и светобоязнью и головокружением. Однако у этого состояния есть симптомы, с которыми ничего не спутаешь. Во-первых, при мигрени боль локализуется с одной стороны головы и проявляется приступами. Во-вторых, у мигрени нет определенных причин: она может начаться из-за осталось, из-за гормональных изменений, например, во время овуляции или перед месячными. В-третьих, приступ мигрени может длиться до нескольких дней, в то время как обычная головная боль проходит значительно быстрее.

Стоит сказать, что чаще всего от мигреней страдают женщины, а заболевание может передаваться по наследству. Из-за того, что мигрень чаще всего развивается именно в период после полового созревания и уходит после менопаузы, врачи связывают мигрень с изменением гормонального фото. Если у человека хоть раз проявилась мигрень, то не исключено, что такое состояние вернется. Лечение мигрени — процесс долгий: принимать обезбаливающие препараты в самом начале приступа. Еще одно действенная мера борьбы с мигренью — это инъекции ботокса: расслабление мышц приводит к уменьшению частоты приступов, облегчает их течение, а иногда и вовсе останавливает их навсегда.

Травма

Головная боль может быть связана с травмой головы. Иногда неприятные ощущения проявляются сразу и даже сопровождаются тошнотой или головокружением — именно так и бывает при сотрясении. В некоторых случаях, головная боль проявляется уже через месяц после удара: неприятные ощущения — результат повышенного давления в черепной коробке.

При травме головы лучше незамедлительно обращаться к травматологу для дальнейшего обследования, чтобы снизить риск развития осложнений в будущем.

Усталость и напряжение

Головные боли, вызванные усталостью и перенапряжением, — одни из самых распространенных. Боли напряжения возникают из-за плохой осанки, защемления нерва, постоянной работы за компьютером, зажатости в плечах или долгих нагрузок или например из-за постоянного сдавливания челюсти. Головная боль вызванная напряжением обычно похожа на давление, будто твою голову сдавливает металлический обруч.

Лучшее, что ты можешь сделать в такой ситуации, — это сменить вид активности, попробовать расслабить плечи, немного пройтись, размять мышцы шеи. Если это не помогает — прими обезболивающее: не стоит мучать себя по по-напрасну. Если ты не в первый раз сталкиваешься с такой проблемой, то стоит добавить в свою ежедневную рутину физическую активность, такую как растяжка или йога, либо сходить на сеанс массажа.

Инфекция

Нередко от головной боли страдают во время простуды: обычно это состояние усугубляет истощенность организма, ломота в теле и высокая температура. Хуже всего головная боль переносится во время гриппа. Впрочем, неприятные ощущения могут возникать и во время обычно простудой, и тогда болевые ощущения могут быть связаны с сужением сосудов на холоде. В случае, головной боли при гриппе или простуде лучше всего выпить специальное растворимое лекарство, которое продается в любой аптеке, содержит парацетамол и облегчает симптомы болезни в целом.

Плохой сон

Именно сон определяет твое общее самочувствие, ведь в период отдыха организм восстанавливает свои резервы. Любой сбой сна рано или поздно приводит к нарушениям в организме: от изменения метаболизма до дискомфорта, вызываемого головной болью. К неприятным ощущениям может привести как недосып, так и избыточный сон, как бы странно это не прозвучало. Уверены, ты иногда просыпалась в разбитом состоянии, если вдруг засыпала рано вечером и просыпалась через несколько часов.

Попробуй взбодрить организм сладкими горячими напитками или кофе, если же лучше не становится прими таблетку и постарайся не нарушать циркадные ритмы впредь, раз твой организм так плохо из переносит.

У головных болей могут быть и более серьезные причины, поэтому если тебя часто мучают неприятные ощущения, редакция WMJ.ru советует обратиться к специалисту — врачу-неврологу!

Текст: Варвара Безрукова