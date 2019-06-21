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Определен самый смертельный вид рака в России 

Lenta.ru + ещё 2 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Больше всего российских пациентов с онкологией умирает от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Частота смерти среди всех заболевших от этого вида злокачественных новообразований составляет 39,9 процента. Также высокий показатель летальности демонстрируют рак печени и внутрипеченочных протоков (38,4 процента) и рак пищевода (29,9 процента).
Высокая вероятность смерти зафиксирована при раке дыхательных путей (21,9 процента) — трахее, бронхах и легких, а также глотки (17,3 процента).
Самые низкие показатели летальности выявлены при раке кожи, за исключением меланомы, (0,4 процента), раке щитовидной железы (0,6 процента), губы (1 процент), тела матки (2,2 процента) и молочной железы (3 процента).
По всей стране показатель смертности от онкологии составил шесть процентов. На учете в онкодиспансерах в 2018-м состояли 3,7 миллиона человек.
17 июня в Минздраве назвали российские регионы с самой высокой распространенностью рака. В пятерке лидеров оказались Курская область, Мордовия, Краснодарский край, Калужская и Псковская области.
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Новости , Минздрав РФ
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