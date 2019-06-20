Обращение к врачам на товаре посчитали сексизмом

Покупатели сети магазинов Sainsbury's обнаружили в ассортименте средство для эпиляции, которое обращается к врачам только в мужском роде. Как сообщает Daily Mail, пользователи сети обвинили производителя в сексизме.

Неправильное, по мнению юзеров, обозначение содержалось в описании товара.

«Необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом и показать ему упаковку»,

— говорится на этикетке. Пользователи Twitter отметили, что таким образом компания продемонстрировала, что врачами могут быть только мужчины.

«Это ужасно. Почему такой крупной компании так сложно подумать об этом?»

— отметила lizzieguest. Пользователь charityretailco в шутку попросил напомнить, «в каком веке мы живем».

Юзер anderbywold пояснил, что не понимает, зачем в этом предложении вообще нужно было использовать какое-либо местоимение.

«Если написать "необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом и показать упаковку", то все было бы совершенно понятно»,

— указал он.

Сеть магазинов Sainsbury's позднее извинилась за такой выбор слов и пообещала исправить все в кратчайшие сроки.