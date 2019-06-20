Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обращение к врачам на товаре посчитали сексизмом 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Покупатели сети магазинов Sainsbury's обнаружили в ассортименте средство для эпиляции, которое обращается к врачам только в мужском роде. Как сообщает Daily Mail, пользователи сети обвинили производителя в сексизме.
Неправильное, по мнению юзеров, обозначение содержалось в описании товара.
«Необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом и показать ему упаковку»,
— говорится на этикетке. Пользователи Twitter отметили, что таким образом компания продемонстрировала, что врачами могут быть только мужчины.
«Это ужасно. Почему такой крупной компании так сложно подумать об этом?»
— отметила lizzieguest. Пользователь charityretailco в шутку попросил напомнить, «в каком веке мы живем».
Юзер anderbywold пояснил, что не понимает, зачем в этом предложении вообще нужно было использовать какое-либо местоимение.
«Если написать "необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом и показать упаковку", то все было бы совершенно понятно»,
— указал он.
Сеть магазинов Sainsbury's позднее извинилась за такой выбор слов и пообещала исправить все в кратчайшие сроки.
Последние новости
Грузинская оппозиция начала штурм парламента Путин отреагировал на доклад о крушении «Боинга» в Донбассе Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным
Комментарии1
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван ранний признак смертельно опасной болезни
Чем человек может заразиться от кошки
Почему сводит ноги судорогой по ночам и как лечить
Что означает нижнее давление у человека
Найден новый способ лечения артрита1
Видео
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
00:37
Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару
ЗОЖ
02:40
5 признаков того, что родинку лучше удалить
Болезни и лекарства
00:25
Тайка с гигантской грудью озадачила врачей
Новости
02:48
Найден способ избежать распространенного рака
Болезни и лекарства Новости
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
00:55