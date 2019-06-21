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Россияне съели личинки паразитов для повышения иммунитета и попали в больницу 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Родители и ребенок попали в тяжелом состоянии в больницу в Хабаровске после «лечения» личинками червей-паразитов, сообщается на сайте регионального Росздравнадзора.
По данным службы, взрослые прочитали в интернете множество положительных отзывов о неком препарате, который обладает «волшебной силой мощного иммуностимулятора», выпили его и дали ребенку. В его составе оказались личинки трихинелл, которые, попадая в кишечник, распространяются по сосудам по всему организму. Через две недели все трое были доставлены на скорой в больницу. «Врачи борются за жизнь членов семьи, попавших в медучреждение с диагнозом "трихинеллез"», — говорится в сообщении.
Создатель суспензии — ветеринар по образованию. Сейчас с ним работают правоохранительные органы Хабаровского края.
При трихинеллезе симптомы начинают проявляться через день-два после заражения. Начинаются тошнота, изжога, диспепсия и диарея. Позднее могут развиваться лихорадка, сыпь, зуд, головная боль, озноб, отек лица и других частей тела, боль в суставах и мышцах, кашель. При тяжелом течении возможно поражение внутренних органов и центральной нервной системы, а также летальный исход.
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