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Ученые призвали избегать кесарева сечения 

360tv.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
Британские ученые призвали женщин избегать кесарева сечения, после которого у новорожденных могут возникнуть ожирение, астма и другие проблемы со здоровьем. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на иностранные СМИ.
Как сообщил профессор Тим Спектор из Королевского колледжа в Лондоне, дальнейшее здоровье новорожденного младенца во многом определяют первые бактерии, с которыми они сталкиваются после родов.
По его словам, дети, которые появляются на свет естественным путем, подвергаются воздействию целого ряда полезных бактерий. Между тем дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, обходят этот процесс стороной. Это увеличивает риск ожирения, астмы и иммунных нарушений в дальнейшем.
«Чем больше микробов внутри вас, тем вы здоровее»,
— заключил Спектор, добавив, что матерей следует информировать о негативных последствиях кесарева сечения.
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