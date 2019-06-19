Ученые призвали избегать кесарева сечения

Британские ученые призвали женщин избегать кесарева сечения, после которого у новорожденных могут возникнуть ожирение, астма и другие проблемы со здоровьем. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на иностранные СМИ.

Как сообщил профессор Тим Спектор из Королевского колледжа в Лондоне, дальнейшее здоровье новорожденного младенца во многом определяют первые бактерии, с которыми они сталкиваются после родов.

По его словам, дети, которые появляются на свет естественным путем, подвергаются воздействию целого ряда полезных бактерий. Между тем дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, обходят этот процесс стороной. Это увеличивает риск ожирения, астмы и иммунных нарушений в дальнейшем.

«Чем больше микробов внутри вас, тем вы здоровее»,

— заключил Спектор, добавив, что матерей следует информировать о негативных последствиях кесарева сечения.