Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленных случаев. Об этом RT рассказали в Минздраве

Второе место в рейтинге ведомства заняла Мордовия — 3292,1 на 100 тысяч населения. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области. При этом средний показатель по стране в прошлом году составил 2562,1 случаев.

В министерстве подчеркнули, что за последние 10 лет показатель распространенности рака вырос на 40 процентов. Это связано как с ростом заболеваемости, так и с улучшением качества диагностики. При этом продолжительность жизни людей с онкологией увеличилась.