Ученые успешно протестировали новую терапию для лечения рака поджелудочной железы

Если прогнозы Американского онкологического общества окажутся точными, в этом году от рака поджелудочной железы умрет больше людей, чем от рака молочной железы, мозга, яичников или простаты.

Одной из причин, по которой рак поджелудочной железы является настолько смертельным, является его устойчивость к традиционной химиотерапии. Однако онколог из Университета Западной Вирджинии Брайан Бун попытался выяснить, может ли новая комбинация противораковых препаратов Folfirinox (Фолфиринокс) улучшить результаты у пациентов, у которых этот вид рака является «погранично-резектабельным» (опухоль находится слишком близко к вене, чтобы ее можно было безопасно удалить).

«Опухоль поджелудочной железы может находиться очень близко к нескольким важным кровеносным сосудам, без которых вы действительно не можете жить. Вот где в игру вступает химиотерапия», — пояснил Бун. «Мы пытаемся уменьшить опухоль и отдалить ее от вены настолько, чтобы она превратилась из погранично-резектабельной в резектабельную», — добавил он.

В ходе своего исследования Бун и его коллеги изучили 313 случаев погранично-резектабельного рака поджелудочной железы, которые врачи лечили с помощью Folfirinox. Они проанализировали общую выживаемость пациентов и оценили, как часто опухоли сжимаются достаточно, чтобы их можно было удалить хирургическим путем. В результате команда установила, что Folfirinox в среднем продлевает жизнь пациентов в два раза, и в большинстве случаев делает возможным хирургическое вмешательство. Выводы исследования были опубликованы в Journal of the National Cancer Institute.

«Контрольной группы не было, но, когда вы сравните результаты с тем, что мы обычно видели у пациентов с пограничной резектабельностью и которых мы брали на операции, можно с уверенностью сказать, что Folfirinox обеспечил лучшую выживаемость и лучшие показатели для резекции», — сказал Бун.

Более двух третей — или 67,8% — раковых заболеваний, включенных в исследование, достаточно хорошо отреагировали на Folfirinox, чтобы их можно было полностью удалить на операционном столе. «Исторически сложилось так, что полное удаление опухоли выполняется у гораздо меньшего числа пациентов без лечения перед операцией и часто требует удаления части вены», — цитирует доктора Medicalxpress.

В среднем пациенты, которые проходили химиотерапию Folfirinox, жили в общей сложности 22,2 месяца. Без препарата пациенты с пограничным резектабельным раком, как правило, живут не больше 12, рассказал Бун.

«На самом деле теперь, когда у нас есть более эффективные лекарства, произошел сдвиг парадигмы в случае с раком поджелудочной железы», — подчеркнул он.