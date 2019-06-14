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Яд скорпиона поможет победить туберкулез и стафилококк 

Мир24 7 часов назад
Фото: Мир24
В лечении туберкулеза и стафилококка поможет яд скорпиона Diplocentrus melici, который встречается в Восточной Мексике. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета. Материалы их исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Эксперты обнаружили в яде определенных паукообразных соединение с антибактериальными свойствами. После этого в лабораторных условиях исследователи синтезировали данные вещества. Синтетическая версия токсина тоже смогла нейтрализовать бактерии, устойчивые к антибиотикам.
«Использовать в медицине натуральный яд скорпиона очень дорого. Производство галлона потребует 39 миллионов долларов, поэтому мы пытаемся вывести искусственный аналог», — отметили исследователи.
Нужный яд скорпионы вырабатывают в сезон дождей, только тогда в нем есть инсектицидные свойства. Кроме того, в яде были обнаружены бензохиноны с антимикробными свойствами. Проведенные на мышах тесты, доказали, что яд скорпиона Diplocentrus melici убивает устойчивые к лекарствам бактерии туберкулеза и стафилококка.
Ранее сообщалось, что российские ученые проводят клинические испытания новой вакцины против туберкулеза. По словам первого заместителя главы Минздрава РФ Татьяны Яковлевой, препарат хорошо себя проявил на первых этапах исследования. В этом году должна завершиться вторая фаза клинических испытаний.
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