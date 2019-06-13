53 ребенка съели личи и погибли

Как сообщают медики, все случаи летального исхода произошли за последние 10 дней, отмечает «Газета.ру».

Инцидент произошел в Северной Индии, где сладкие плоды в свободном доступе растут во многих местных садах. К сожалению, сочное лакомство стало для 53 детей последним.

Эксперты отмечают, что у всех детей были отмечены симптомы острого энцефалита, а также зафиксировано резкое падение глюкозы в крови. Специалисты полагают, что эти факты говорят о попадании в организм детей огромного количества токсинов.

Этот случай, по словам экспертов, может отказаться отнюдь не последним: по данным медиков в больницах сейчас находятся еще 40 детей с похожими симптомами.

Кстати, подобный случай в Индии вовсе не первый: в Бихаре (где и произошла трагедия) наблюдаются «вспышки» подобных трагедий практически ежегодно, стоит только на деревьях появиться личи.

При этом медики настаивают, что сочные плоды совершенно безвредны для человеческого организма, а в летальных исходах из-за лакомства винят местных предпринимателей, которые обрабатывают сады с плодовыми деревьями дешевыми пестицидами.