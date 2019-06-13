Врачи назвали неожиданные причины рака

Ученые назвали «невредные» причины рака

Специалисты Американского онкологического общества пришли к выводу, что четыре привычки, не считающиеся вредными, могут стать причиной рака. Об этом сообщает портал «МедикФорум».

В частности, речь идет о привычке употреблять горячие напитки и горячую пищу, свойственной многим людям. Это может привести к онкологическим заболеваниям полости рта и пищевода. Поэтому пищу и напитки лучше охлаждать до температуры ниже 60 градусов.

Другая невредная привычка — пить кофе, даже если он не горячий. Тут опасность заключается не в свойствах напитка, а в способе подготовки зерен: как известно, их обжаривают, в результате чего возникают канцерогены. По мнению ученых из США, даже 2 чашки в день могут более чем на 40% повысить риск развития рака легких.

Также опасно регулярно есть мясо. Красное мясо или полуфабрикаты из него увеличивают риск ранней смерти, в том числе от рака, сразу на 43%. Нитрат натрия, содержащийся в переработанном мясе, увеличивает риск рака кишечника в 4 раза.

Четвертая безобидная на первый взгляд привычка — ночное бодрствование. Из-за этого организм вырабатывает недостаточно гормона мелатонина, что может приводить, в частности, к раку груди.