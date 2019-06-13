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Найден способ сделать любую донорскую кровь универсальной 

Популярная механика + ещё 1 3 часа назад
Фото: Популярная механика
В ответ на регулярную нехватку донорской крови для переливания даже в странах с развитой медицинской системой группа ученых опубликовала результаты весьма интересной работы в журнале Nature Microbiology. Напомним, что группы крови различаются в зависимости от углеводов и белков на поверхности красных кровяных телец, которые вырабатывает сам организм. Международная система AB0 выглядит так: у группы А один тип сахаров, у группы B другой, у АB обе разновидности и, наконец, у группы 0 сахаров нет вообще.
Соответственно, если человеку с одной группой крови перелить материал с другой группой — иммунная система воспримет это как атаку инородных тел и будет уничтожать донорские клетки крови. Например, человеку с кровью А-типа никогда не сможет получить донорский материал от человека с типом крови B. Однако есть исключение: поскольку кровь типа 0 не содержит маркеров, ее можно переливать всем людям (в России это I группа крови). Именно поэтому она так востребована во всех медицинских учреждениях.
В прошлом исследователи выяснили, что определенные ферменты (молекулы, которые вызывают химические реакции) могут удалять белки и углеводы из клеток крови A, B и AB, превращая их в тот самый универсальный тип 0. Однако, как отметил в пресс-релизе исследователь Стивен Уизерс, команда еще не обнаружила фермент, который был бы эффективным, безопасным и в то же время экономичным. Поиск этого фермента привел ученых в кишечник человека.
Уизерс и его команда уже знали, что слизистая оболочка пищеварительного тракта содержала те же вещества, что и на поверхности клеток крови, и что бактериальные ферменты в фекалиях человека выводили эти белки и углеводы из слизистой оболочки в пищеварительную систему. Используя эти знания, исследователи смогли выделить фермент, который удаляет вещества из групп крови А и В, превращая их в тип 0 — и все это в 30 раз эффективнее, чем любой ранее обнаруженный фермент!
Пока исследователи перепроверяют свои выводы. Следующим шагом будет испытание фермента в клинических условиях, что поможет определить, приводит ли процесс конверсии к непредвиденным последствиям. Если все пройдет гладко — то фермент будет запущен в массовое производство и медики по всему миру получат беспрецедентную возможность «очищать» любую кровь до универсального состояния.
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