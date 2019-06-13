В Австралии ученые разработали детектор онкозаболеваний

Борьбу с онкологией медики ведут постоянно. Ученые стараются найти методику лечения, которая поможет на ранних стадиях. Это гарантирует благоприятный исход терапии, пишет mirnov.ru.

Австралийские ученые изобрели механизм, который в крови человека способен найти циркулирующие опухолевые клетки — ЦОК. Они являются первичным признаком заболевания.

Трудность в том, что таких клеток в организме очень мало и выявить их сложно. Если взять пробу крови объемом 7,5 миллилитра, в ней обнаружится примерно 30-40 миллиардов клеток. Из них лишь 10 — это ЦОК.

Подобные клетки по размеру больше, чем обычные. Ученые смогли создать специальный фильтр, разделяющий объекты в жидкой среде по размеру. В первом испытании изобретение нашло в 5 миллилитрах крови 93 процента ЦОК. Надежным детектор оказался в 9 из 10 случаев.

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