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Причину ранней смерти миллиона людей нашли в овощах 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Специалисты рассказали о том, что причиной миллиона смертей от сердечно-сосудистых заболеваний может скрываться в недостаточном количестве овощей и фруктов в рационе человека. К такому выводу пришли ученые американского общества питания.
По их словам, овощи богаты клетчаткой, калием, магнием, а также антиоксидантами и фенолами, которые благоприятно сказываются на состоянии сосудов и понижают уровень холестерина. Также люди, которые часто употребляют фрукты и овощи, реже страдают от проблем с лишним весом.
Ученые отметили, что человеку необходимо съедать в день до 300 грамм фруктов и 400 грамм овощей, пишет «Утро.ру».
Отметим, что недавно ученые рассказали, какие методы могут привести к увеличению продолжительности жизни. Среди них и правильное питание, и отсутствие вредных привычек, а также совсем неожиданные секреты. Например, наличие четкой цели и планирование.
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Новости , Ytro.ru
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