Причину ранней смерти миллиона людей нашли в овощах

Специалисты рассказали о том, что причиной миллиона смертей от сердечно-сосудистых заболеваний может скрываться в недостаточном количестве овощей и фруктов в рационе человека. К такому выводу пришли ученые американского общества питания.

По их словам, овощи богаты клетчаткой, калием, магнием, а также антиоксидантами и фенолами, которые благоприятно сказываются на состоянии сосудов и понижают уровень холестерина. Также люди, которые часто употребляют фрукты и овощи, реже страдают от проблем с лишним весом.

Ученые отметили, что человеку необходимо съедать в день до 300 грамм фруктов и 400 грамм овощей, пишет «Утро.ру».

Отметим, что недавно ученые рассказали, какие методы могут привести к увеличению продолжительности жизни. Среди них и правильное питание, и отсутствие вредных привычек, а также совсем неожиданные секреты. Например, наличие четкой цели и планирование.