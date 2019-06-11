Ученые рассказали, чем опасно «пьяное зачатие»

Исследователи из Австралийского университета Квинсленда в Брисбане обнародовали научное подтверждение о фатальном вреде для будущего плода. Оказалось, что употребление спиртных напитков опасно не только во время беременности, но и перед зачатием.

Ученые решили провести эксперименты с участием лабораторный мышей. Самкам давали алкоголь во время ранней стадии беременности. Они демонстрировали серьезные патологии формирования плаценты и кровеносных сосудов. В результате этого ход развития плода нарушается, поскольку он недополучает нужные ему питательные вещества.

Более того, данные фатальные последствия проявляются и за четыре дня до или после зачатия. Это приводило к рождению детей с малым весом, что в будущем чревато для людей диабетом, ожирением или гипертонией, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее ученые назвали источник вечной молодости. Как оказалось, любимая всеми малина снижает риск заболевания атеросклерозом и болезнями сердца. Эта ягода также сохраняет на длительное время молодость кожи.