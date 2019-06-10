Российские ученые испытают лекарство от рака печени

Российские ученые начали испытания нового препарата от рака печени. Он будет лечить опухоли с помощью радиации.

Лекарство уже прошло доклинические испытания, и они были признаны успешными. Новый препарат работает на основе радиоактивного изотопа иттрий-90. Один пациент с онкологией уже начал принимать лекарство. Еще три добровольца будут проходить лечения в июне. Рак печени бывает двух видов: первичный и метастатический. Первый сложно вылечить химиотерапией, а второй — практически невозможно. Именно поэтому физики и врачи создают новые препараты. По их словам, подобные аналоги уже есть на Западе, но они очень дорогие и имеют короткий срок годности.

Таким образом, создание нового препарата значительно облегчит жизнь больным в России. Им не нужно будет изнурять себя химиотерапией и тратить огромные суммы на зарубежные лекарства. Новый препарат разрабатывают на основе микросфер альбумина. Они застревают в опухоли и уничтожают ее облучением.