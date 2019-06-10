Российские врачи отказались оперировать больного раком ребенка из-за праздников

В Красноярском крае врачи центра охраны материнства отказались прооперировать 6-летнего ребенка с опухолью из-за праздников, в результате чего она разрослась в костный мозг и стала неоперабельной. Об этом сообщают «Известия».

В конце апреля, после ремиссии, у мальчика с диагнозом саркома Юинга нашли новую опухоль размером около полутора сантиметров. Нейрохирург Максим Цаца заявил, что проводить экстренную операцию нет смысла из-за приближающихся майских праздников. Он заверил родителей, что за несколько дней опухоль не вырастет, и отложил операцию до 6 мая. Отправить ребенка в больницу, где ему готовы были провести операцию, врач отказался.

Плановая госпитализация 6 мая не состоялась, потому что ребенок простудился по дороге из Красноярска в Минусинск, где проживает семья. Врачи заявили, что перед операцией ему нужно выздороветь. Когда родители снова привезли ребенка в больницу Красноярска, врачи заявили, что опухоль не только разрослась, но и проникла в костный мозг. Это значило, что оперировать мальчика нельзя. Его госпитализировали 20 мая.

По словам отца мальчика Артема Белякова, несмотря на высокую температуру и ослабленный иммунитет, его сын лежал в холодной палате.

«За один день мою семью и всех моих близких довели до состояния полного коллапса. Ребенок чуть не умер», — рассказал он.

По словам отца, сначала врачи отказывались делать даже МРТ из-за якобы сломанного аппарата. Родителям с трудом удалось добиться проведения процедуры.

«Уже посмотрев МРТ, он сказал, что фронт работ слишком большой и он уже ничего не сможет сделать. Когда я стал возмущаться, он ответил, что 29 апреля я у него в ногах не валялся и не умолял взять сына на операцию», — вспоминает Беляков.

Ребенка признали неоперабельным. Сейчас мальчика перевели из хирургического отделения Красноярского перинатального центра в онкологическое. Он находится в больнице вместе с матерью и проходит курс химиотерапии.