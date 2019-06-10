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Ученые из России создают препарат от рака печени 

Инвест-Форсайт 26 минут назад
Фото: Инвест-Форсайт
Российские ученые начали клинические испытания препарата, способного вылечить рак печени. Данное лекарство будет уничтожать раковые клетки путем облучения.
Лекарство будет создано на основе радиоактивного изотопа иттрий-90, сообщает РИА Новости. Одному из пациентов уже дали данный препарат, еще три пациента пройдут курс лечения в июне. Каждый год в России фиксируется до 7 тыс. случаев первичного рака печени, еще около 130 тыс. случаев метастатического рака печени. Первичный рак печени, по утверждениям медиков, сложно лечить с помощью химеотерапии, метастатический рак печени и вовсе практически невозможно так вылечить.
Поэтому для успешного лечения нужны специальные препараты. На Западе такие лекарства есть, однако у них огромная цена и небольшой срок годности. Российский препарат был бы в разы дешевле, его разрабатывают на основе микросфер сывороточного альбумина. Данные микросферы застревают в опухоли и уничтожают раковые клетки облучением. В разработке лекарства участвуют российские атомные физики. Доклинические испытания были признаны очень успешными.
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Новости , Наука , РИА Новости
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