Ученые из России создают препарат от рака печени

Российские ученые начали клинические испытания препарата, способного вылечить рак печени. Данное лекарство будет уничтожать раковые клетки путем облучения.

Лекарство будет создано на основе радиоактивного изотопа иттрий-90, сообщает РИА Новости. Одному из пациентов уже дали данный препарат, еще три пациента пройдут курс лечения в июне. Каждый год в России фиксируется до 7 тыс. случаев первичного рака печени, еще около 130 тыс. случаев метастатического рака печени. Первичный рак печени, по утверждениям медиков, сложно лечить с помощью химеотерапии, метастатический рак печени и вовсе практически невозможно так вылечить.

Поэтому для успешного лечения нужны специальные препараты. На Западе такие лекарства есть, однако у них огромная цена и небольшой срок годности. Российский препарат был бы в разы дешевле, его разрабатывают на основе микросфер сывороточного альбумина. Данные микросферы застревают в опухоли и уничтожают раковые клетки облучением. В разработке лекарства участвуют российские атомные физики. Доклинические испытания были признаны очень успешными.