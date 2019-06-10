В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения в России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований. Об этом свидетельствуют данные Минздрава , с которыми ознакомился RT.

Это составило 910,3 случаев на 100 тыс. населения. Частота впервые выявленных случаев рака шейки матки составила 11,3 случаев на 100 тыс. населения.

В 68% случаев опухоль была обнаружена на начальной стадии.

Что касается рака молочной железы, то частота впервые выявленных случаев этого заболевания составила 73,3 на 100 тыс. населения.

Минздрав также уточнил частоту выявления колоректального рака (рака толстой кишки и его придатка) — 15,8 случаев на 100 тыс. населения.

Больше половины из новых случаев указанных онкологических заболеваний были также обнаружены на 1—2 стадии развития болезни.

Почти за всеми (97%) пациентами, у которых впервые обнаружили рак, было установлено диспансерное наблюдение, отметили в Минздраве.

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 млн россиян (92% от запланированного).

6 мая в России вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических осмотров.

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет продолжат проходить медицинские осмотры раз в три года. При этом людям старше 40 лет будут проводить скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний.