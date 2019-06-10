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Неумелые врачи не распознали у пациентки смертоносный рак и погубили ее 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В английском городе Дувр, графство Кент, доктора приняли симптомы рака шейки матки у пациентки за последствия недавних родов. Как сообщает издание The Mirror, женщина поздно узнала о болезни и умерла.
Жозефина Саффолк (Josephine Suffolk) впервые прошла обследование в сентябре 2017 года с жалобами на аномальное кровотечение. Доктор объяснил пациентке, что выделения связаны со сбоем менструального цикла после рождения ребенка. После этого британка обращалась к врачам около пяти раз с тем же симптомом, но медики не могли поставить верный диагноз.
«Кровотечение не прекращалось. Месяцами меня убеждали, что со мной все в порядке. Но я знала, что проблема была не в гормонах. Я чувствовала что-то неладное»,
— призналась женщина в декабре 2018 года в разговоре с журналистами. Тогда британка поделилась своей историей, чтобы предупредить людей о врачебной халатности.
В июне 2018 года опасения Саффолк подтвердились: специалист обнаружил у нее рак шейки матки. К тому моменту рак достиг четвертой стадии, распространился на легкие и проник в кровь. Из-за размера опухоль оказалась неоперабельна, пациентке назначили курс химиотерапии.
Докторам не удалось спасти жизнь Жозефины Саффолк. Она умерла 18 мая 2019 года в возрасте 29 лет.
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